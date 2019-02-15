Производство и монтаж окон и дверей в Санкт-Петербурге

Забудьте про шум с улицы, дождь и снег. Создайте комфортный микроклимат в помещении. Экономьте на электроэнергии. Всё, что вам нужно, заказать хорошие окна. Проще всего сделать это в компании «ОКНАСЕКА». Мы производим, продаём и устанавливаем пластиковые и алюминиевые окна и двери стандартных и нестандартных исполнений, а также стеклопакеты и комплектующие. Для изготовления оконных или дверных конструкций используем профильные системы Rehau, доказавшие безупречное немецкое качество.

Профиль Рехау – красиво, надёжно, комфортно!

Производитель Rehau (германия) задался целью заменить привычные материалы эффективными полимерами. Поэтому для профильных систем разработана уникальная рецептура пластмассы. Как результат, качество этих металлопластиковых окон не подлежит сомнению, а эта фирма известна во всех уголках мира.

Окна и двери из профильных систем Рехау самые покупаемые в России. И это неудивительно, ведь они обладают массой достоинств, среди которых:

Улучшенная тепло- и шумоизоляция.

Высокое энергосбережение.

Элегантный и лаконичный дизайн.

Экологичность и пожаростойкость.

Повышенная защита от взлома и повреждений.

Минимальный срок службы от 50 лет.

Профиль Рехау представлен в нескольких линейках (Geneo, Intelio, Вrillant-Design и др.). Каждая серия имеет уникальные особенности. Например, Intelio гарантирует максимальную шумоизоляцию, а Вrillant-Design понравится любителям красивого и благородного интерьера. Учитывая широкое разнообразие, вы легко подберёте окна и двери для любого помещения, будь это квартира в многоэтажном доме, коттедж или офис. Выбирая Рехау, вы точно не ошибётесь!

Компания «ОКНАСЕКА»: окна и двери специально для вас

Компания «ОКНАСЕКА» предлагает купить качественные и надёжные окна и двери из алюминия и ПВХ с доставкой по СПб и России. После замера мы изготовим оконные или дверные конструкции из профиля Рехау, доставим их по вашему адресу и аккуратно установим. Вы получите гарантию и непременно останетесь довольны!

Почему вам стоит купить окна и двери в компании «ОКНАСЕКА»?

Бесплатный замер по Санкт-Петербургу.

Автоматизированная немецкая линия производства.

Соблюдение правильной технологии монтажа.

Только лучшие материалы и комплектующие.

Аккуратность во всех нюансах.

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