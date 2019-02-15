Забудьте про шум с улицы, дождь и снег. Создайте комфортный микроклимат в помещении. Экономьте на электроэнергии. Всё, что вам нужно, заказать хорошие окна. Проще всего сделать это в компании «ОКНАСЕКА». Мы производим, продаём и устанавливаем пластиковые и алюминиевые окна и двери стандартных и нестандартных исполнений, а также стеклопакеты и комплектующие. Для изготовления оконных или дверных конструкций используем профильные системы Rehau, доказавшие безупречное немецкое качество.
Производитель Rehau (германия) задался целью заменить привычные материалы эффективными полимерами. Поэтому для профильных систем разработана уникальная рецептура пластмассы. Как результат, качество этих металлопластиковых окон не подлежит сомнению, а эта фирма известна во всех уголках мира.
Окна и двери из профильных систем Рехау самые покупаемые в России. И это неудивительно, ведь они обладают массой достоинств, среди которых:
Профиль Рехау представлен в нескольких линейках (Geneo, Intelio, Вrillant-Design и др.). Каждая серия имеет уникальные особенности. Например, Intelio гарантирует максимальную шумоизоляцию, а Вrillant-Design понравится любителям красивого и благородного интерьера. Учитывая широкое разнообразие, вы легко подберёте окна и двери для любого помещения, будь это квартира в многоэтажном доме, коттедж или офис. Выбирая Рехау, вы точно не ошибётесь!
Компания «ОКНАСЕКА» предлагает купить качественные и надёжные окна и двери из алюминия и ПВХ с доставкой по СПб и России. После замера мы изготовим оконные или дверные конструкции из профиля Рехау, доставим их по вашему адресу и аккуратно установим. Вы получите гарантию и непременно останетесь довольны!
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