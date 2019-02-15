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Производство и монтаж окон и дверей в Санкт-Петербурге

Забудьте про шум с улицы, дождь и снег. Создайте комфортный микроклимат в помещении. Экономьте на электроэнергии. Всё, что вам нужно, заказать хорошие окна. Проще всего сделать это в компании «ОКНАСЕКА». Мы производим, продаём и устанавливаем пластиковые и алюминиевые окна и двери стандартных и нестандартных исполнений, а также стеклопакеты и комплектующие. Для изготовления оконных или дверных конструкций используем профильные системы Rehau, доказавшие безупречное немецкое качество.

Профиль Рехау – красиво, надёжно, комфортно!

Производитель Rehau (германия) задался целью заменить привычные материалы эффективными полимерами. Поэтому для профильных систем разработана уникальная рецептура пластмассы. Как результат, качество этих металлопластиковых окон не подлежит сомнению, а эта фирма известна во всех уголках мира.

Окна и двери из профильных систем Рехау самые покупаемые в России. И это неудивительно, ведь они обладают  массой достоинств, среди которых:

  • Улучшенная тепло- и шумоизоляция.
  • Высокое энергосбережение.
  • Элегантный и лаконичный дизайн.
  • Экологичность и пожаростойкость.
  • Повышенная защита от взлома и повреждений.
  • Минимальный срок службы от 50 лет.

Профиль Рехау представлен в нескольких линейках (Geneo, Intelio, Вrillant-Design и др.). Каждая серия имеет уникальные особенности. Например, Intelio гарантирует максимальную шумоизоляцию, а Вrillant-Design понравится любителям красивого и благородного интерьера. Учитывая широкое разнообразие, вы легко подберёте окна и двери для любого помещения, будь это квартира в многоэтажном доме, коттедж или офис. Выбирая Рехау, вы точно не ошибётесь!

Компания «ОКНАСЕКА»: окна и двери специально для вас

Компания «ОКНАСЕКА» предлагает купить качественные и надёжные окна и двери из алюминия и ПВХ с доставкой по СПб и России. После замера мы изготовим оконные или дверные конструкции из профиля Рехау, доставим их по вашему адресу и аккуратно установим. Вы получите гарантию и непременно останетесь довольны!

Почему вам стоит купить окна и двери в компании «ОКНАСЕКА»?

  • Бесплатный замер по Санкт-Петербургу.
  • Автоматизированная немецкая линия производства.
  • Соблюдение правильной технологии монтажа.
  • Только лучшие материалы и комплектующие.
  • Аккуратность во всех нюансах.

Получить бесплатную консультацию и договориться с мастером на удобное время удобнее всего, позвонив по номеру телефона: (812) 988-57-08

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